Manque de liquidités et solvabilité parmi les défis des entreprises belges (PwC)

Selon PwC, le manque de liquidités concerne 23% de toutes les entreprises en Belgique et jusqu'à 45% de celles des secteurs les plus touchés.

La société de consultance constate que la solvabilité est également un défi puisqu'aujourd'hui moins de 75% des sociétés non financières sont considérées comme solvables alors qu'elles étaient 85% avant la crise.

Plus récemment, c'est le choc provoqué par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les augmentations des prix des matières premières et de l'énergie dans divers secteurs, qui ont entraîné des perturbations importantes des activités et une pression sur les marges.