Conference League: l’arbitre ne valide pas ce but alors que la balle a franchi la ligne (vidéo)

Avez-vous regardé la rencontre comptant pour la 6e et dernière journée de la Conference League entre le FC Bâle et Qarabag (3-0), ce jeudi soir ? Non ? Eh bien, vous auriez au moins dû voir le début de cette rencontre ! En effet, elle a été le théâtre d’une incroyable erreur d’arbitrage…

Après une minute de jeu, Zoubir tire au but et ouvre la marque. Alors qu’il célèbre son goal, il remarque que l’arbitre ne l’a pas validé. Pourtant, la balle a bel et bien franchi la ligne de but.