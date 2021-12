Inondations: en bord de Vesdre, le nouveau marché des maisons sinistrées

Evoquer le marché immobilier en bord de Vesdre ou dans d’autres communes sinistrées, quelques mois à peine après les inondations du mois de juillet, suscite a priori le malaise. Parce que ce sont, de facto, des biens affectés d’une moins-value qui sont proposés à la vente, et parce que celles et ceux qui sont intéressés par ce type d’acquisitions pourraient être suspectés de vouloir tirer profit de la situation pour réaliser « la » bonne affaire…

Un coup d’œil sur les sites de vente en ligne suffit en effet pour s’en convaincre : inondés parfois jusqu’au premier étage, ou carrément dévastés par les flots qui s’y sont engouffrés, les biens mis en vente font parfois peine à voir et subissent, dans la foulée, une solide décote. « On peut compter, en moyenne, une moins-value de l’ordre de 30 %, mais c’est forcément très variable selon l’état réel du bien et selon sa situation », résume un agent immobilier.