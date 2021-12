Formule 1: voici le casque bourré de souvenirs que porte Bottas pour son dernier GP avec Mercedes (photos)

Le dénouement de la saison 2021 de Formule 1 sera connu dimanche à l’issue du dernier Grand Prix de la saison sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi. À égalité de points avant cet ultime rendez-vous, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) vont se livrer un dernier duel pour la couronne mondiale.

De plus, la F1 fait ses adieux ce week-end au Finlandais Kimi Räikkönen, qui prend sa retraite à 42 ans, après 19 saisons et un titre mondial chez Ferrari (2007). Quant à Valtteri Bottas, place à sa dernière course avec Mercedes. À cette occasion, le pilote finlandais porte un masque bourré de souvenirs et qui devrait attirer l’attention de tous les fans de sport moteurs.