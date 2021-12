L’infirmerie du Standard ne désemplit pas: Dragus, Lestienne, Cimirot et Klauss sont incertains pour l’Antwerp

Le coach franco-slovène doit faire face à quelques difficultés pour composer sa sélection alors qu’un entraînement figure encore au programme ce samedi. Aux absences connues de Siquet et Tapsoba, s’ajoutent quelques points d’interrogation.

« On a un souci au mollet avec Gojko Cimirot, il a ressenti une gêne un peu similaire à ce qu’il avait connu avec l’équipe nationale mais on a découvert que la source du problème n’est pas la même, j’ai bon espoir que demain (NDLR : samedi), il puisse être de nouveau dans le groupe pour l’entraînement mais c’est une incertitude », a précisé Luka Elsner en conférence de presse. « Joao Klauss a raté les deux séances de jeudi parce qu’il est dans un état grippal. Ce n’est pas le Covid mais il ne sent pas génial, il a quand même fait la séance ce vendredi c’est déjà une évolution. Denis Dragus a fait une hyper-extension du genou et a eu un début d’inflammation et il ne s’est pas entraîné ces dernières 48 heures. Maxime Lestienne s’est occasionné une petite entorse sur le premier entraînement de la semaine et est revenu ce vendredi. On verra ce que ça donne pour la suite. »