Wallonie: découverte d’une plantation de plus de 1.000 plants de cannabis

Les pompiers de Marcinelle ont découvert, jeudi soir, une vaste plantation comptant plus de 1.000 plants de cannabis à l’intérieur d’une habitation située route de Beaumont à Marchienne-au-Pont, a indiqué vendredi le parquet de Charleroi confirmant une information de plusieurs médias. Aucun suspect n’a été interpellé.

Les hommes du feu se sont rendus route de Beaumont à Marchienne-au-Pont (Charleroi, province de Hainaut) à la suite d’un appel d’une riveraine. Cette dernière se plaignait de ne plus avoir de courant électrique à son domicile. Les pompiers ont investigué la maison voisine, pour y découvrir une plantation de cannabis. « La culture, composée de plus de 1.000 plants de cannabis, était en cours. On ne sait pas chiffrer exactement le nombre de plants présents sur place », a confirmé le parquet de Charleroi.