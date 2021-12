Luka Elsner veut voir une réaction au Standard: «Être perçu comme des faibles doit déclencher un instinct de survie»

La semaine entre la réception de Charleroi et le déplacement à l’Antwerp n’a certainement pas été la plus agréable dans la vie de coach de Luka Elsner, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pas en termes de sanction mais en termes de travail et de réflexion sur l’attitude à afficher sur le terrain.

« On a essayé d’arrêter de faire des gestions de mini-crise et de se lancer dans des actions superficielles et y aller de manière plus fondamentale », a-t-il précisé en conférence de presse. « Nos difficultés sont inhérentes à la mentalité dont on fait preuve maintenant mais c’est un problème qui traîne depuis un certain temps. C’est à nous d’apporter des solutions et de voir comment gagner des matches, de réagir quand il y a des difficultés et cela passe par la remise en question. On n’a pas le moral ? C’est un constat trop facile, s’apitoyer n’aide en rien. Il faut voir la manière dont on est perçu : comme des faibles, cela doit déclencher un instinct de survie, tu dois te mettre en mode commando pour dépasser tes limites et rajouter ces % supplémentaires qui manquent. Il y va de notre carrière, du statut du club, du respect du club. »