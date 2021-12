Sortez-nous de ce sketch!

Gustave Flaubert est né à Rouen le 12 décembre 1821. On connaît « Madame Bovary » et le procès qu’il encourut pour ce livre, on connaît le colosse au gueuloir et sa foi absolue en la littérature. Mais qu’est-ce qui fait de Flaubert un génie des lettres françaises ? On en parle avec Yves Leclerc, spécialiste de l’écrivain.