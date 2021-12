Disparition de Théo Hayez en Australie: «Ne pas savoir est insupportable», selon sa famille

Pendant 10 jours, le tribunal de Byron Bay a tenté d’analyser les faits concernant la disparition du jeune Belge. Mais cela n’a pas suffi pour obtenir des réponses suffisantes, indique La Dernière Heure. Trois autres jours d’audience sont prévus au mois de février.

La famille de Théo Hayez continue donc à s’interroger sur les circonstances exactes de sa mort. « Ne pas savoir est insupportable », a réagi la mère de Théo ce vendredi à la sortie du tribunal. « Notre vie, si nous en avons encore une, est un combat quotidien et la vie n’a plus le même goût. Une partie de moi est partie avec Théo, rester en vie est un combat. Comment pouvons-nous faire notre deuil si nous n’avons pas la certitude que Théo n’est plus ? »