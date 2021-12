Les Galeries passent en «Revue» deux années bouffonnes

Des masques d’abord jugés inutiles pour finalement atterrir aujourd’hui sur le museau d’un enfant de six ans. Ces mêmes masques qu’on a commandés par millions avant de réaliser que ce n’était pas les bons. Un pass sanitaire que notre Premier ministre jurait ses grands dieux ne pas vouloir implémenter et qui aboutit désormais à un CST ++ qui connaît plus de déclinaisons que les personnages Pokemon. Des mesures sanitaires devenues plus nébuleuses qu’un sommet pyrénéen en plein blizzard. Des Codeco à une fréquence mélodramatique qui proclament un jour blanc, un jour noir, un jour gris, un jour rouge, emberlificotant nos vies : il est devenu plus facile de se sortir d’un Escape Game en une heure que de se souvenir des protocoles en vigueur avant de sortir au théâtre ou au resto : on peut ou on peut pas ? Avec ou sans masque ? Pass sanitaire exigé ou jauge exemptée ? A quatre ou dix personnes ?