Un avion F-35B chute d’un porte-avions (vidéo)

Une vidéo filmée à bord et diffusée par les médias britanniques montre l’avion tomber dans l’eau depuis la rampe au bout du pont d’envol. Selon le site spécialisé UK Defence Journal, un marin soupçonné d’avoir divulgué la vidéo a été arrêté et renvoyé vers le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a déjà reçu 21 F-35B fabriqués aux États-Unis, pour la plupart destinés à ses deux porte-avions, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales. Chaque jet coûte plus de 100 millions d’euros. Les F-35B sont une variante du F-35 de cinquième génération, capables d’atterrissage vertical et de décollage court.