Jordi Condom avant Seraing-Anderlecht: «Aucune chance sur le papier, mais…»

Jordi Condom est quelqu’un de franc et d’honnête. Pas le genre à tourner autour du pot et à emmener ses interlocuteurs dans un labyrinthe de pensées mêlées. « Anderlecht ? Bien sûr qu’il reste le favori. Qui pourrait en douter ? » Voilà qui est dit. L’entraîneur du RFC Seraing enchaîne : « J’imagine ce que Vincent (Kompany) va dire à ses joueurs. ‘Attention les gars ! Ce n’est plus le même match qu’en Coupe de Belgique. Le terrain est petit. Il ne sera peut-être pas en excellent état. Ils vont vouloir leur revanche’. C’est surtout au mental que quelque chose va se passer. Sur le papier, nous n’avons aucune chance. Par contre, sur la pelouse, hé hé, ce sera une autre histoire ! »

Les Métallos risquent, malheureusement pour eux, d’être à nouveau privés de deux éléments défensifs. Nadrani est suspendu, le fait est acquis tandis que Poaty, qui de l’aveu du coach « s’est magnifiquement entraîné toute la semaine », se plaint de douleurs à l’aine. L’international Congolais est plus qu’incertain.