Armand Marchant sur la route des Jeux, pour faire oublier ses deux «demi-saisons»

La « première neige » qui qualifie le célèbre Critérium qui, à Val-d’Isère, lance généralement la saison de ski en France est tout sauf éparse en cette veille de Coupe du monde. Elle a même tendance à s’accumuler. Dans la station de la Tarentaise, cela fait des jours qu’elle tombe en abondance et ce n’est pas ici que l’on fera fonctionner les canons, comme c’est de plus en plus souvent le cas au cours de la saison !