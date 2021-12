Frank Vandenbroucke sur le prochain Comité de concertation: «Pas de place pour les assouplissements»

Après trois Comités de concertation en trois semaines, les autorités ont resserré la vis notamment dans les écoles et via la fermeture des boîtes de nuit. Le 22 décembre prochain, un nouveau Comité de concertation est prévu afin d’évaluer les conséquences des mesures prises le 3 décembre dernier. Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), et le mininistre des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), estiment qu’un assouplissement des mesures à ce moment-là serait envisageable.