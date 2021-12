Steven Gerrard prévient Liverpool: «Mon objectif principal est d’essayer de gagner le match»

Liverpool accueille Aston Villa ce samedi à 16 heures, en Premier League. Et cette opposition marquera les premières retrouvailles entre le club de la Mersey et son ancien capitaine emblématique, Steven Gerrard, désormais coach des Villans.

Si la rencontre est évidemment particulière pour lui, Steven Gerrard ne compte bien entendu pas offrir le moindre cadeau à ses anciennes couleurs, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « Je respecte et comprends vraiment le bruit autour de ce match pour des raisons évidentes. Je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années. Je suis un garçon du coin et c’est l’équipe que j’ai soutenue en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sûr », a expliqué Gerrard.