Laeken et le nord-ouest de Bruxelles mieux connectés grâce au prolongement du tram 9

Jette et de la Ville de Bruxelles partagent une longue frontière commune. Les trams qui relient leurs territoires se concentrent pourtant dans une seule zone : les 51, 19 et 93 traversent l’est jettois, entre la place du Miroir et le Cimetière. Les communes du Nord-Ouest, comme Jette et Ganshoren, et la Cité Modèle et le Heysel à Laeken pâtissent ailleurs d’une absence de liaison rapide. C’est dire à quel point la prolongation du tram 9 jusqu’à la station Roi Baudouin était attendue avec impatience. Inauguré ce vendredi en présence des autorités locales, celui-ci circule dès samedi au-delà de l’avenue de l’Arbre Ballon. Le nouveau tronçon désenclave la Cité Modèle et connecte mieux le nord de la capitale. En 20 minutes montre en main, les usagers peuvent se rendre de Simonis au plateau du Heysel, en passant par l’UZ Brussels et le centre de Jette. Long de 1,6 km, le tronçon rajouté compte quatre arrêts et s’effectue en six minutes.