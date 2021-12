La peste porcine africaine reste sous contrôle, mais est toujours sous surveillance

La peste porcine africaine (PPA) qui a paralysé en tout ou en partie 1106 km2 de territoire du sud et centre de la province de Luxembourg pendant 25 mois n’est plus, pour l’heure, qu’un mauvais souvenir. Un an après que la Belgique soit redevenue un pays indemne de PPA par l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE), quelle est la situation sur le terrain car l’air de rien, si nous sommes un des deux seuls pays avec la Tchéquie à avoir pu endiguer cette terrible épidémie, le danger est toujours bien présent à quelques centaines de km de nos frontières. Et comme on ne sait toujours pas (le saura-t-on jamais ?) comment la maladie est arrivée chez nous en automne 2018, les services concernés restent toujours en état d’alerte.