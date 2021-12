Plus de 10 ans de prison contre un ex-expert judiciaire violeur en série

Ex-policier de la zone de police d’Ans, Alan Dujardin, 44 ans, s’était relancé dans des études de psychologue et il avait fini expert psy pour la justice, principalement le parquet de Liège. Il rendait des avis dans des dossiers de mœurs mineurs, pour juger de la crédibilité des propos d’enfants victimes présumées. Mais une première dame avait, l’an dernier, déposé plainte contre lui, expliquant s’être sentie mal après avoir bu un seul verre, et ne plus se souvenir de ce qui s’était passé ensuite. Une autre, qui ne connaissait pas la précédente, avait fait une démarche identique en évoquant le même scénario. La perquisition menée chez le quadragénaire avait permis de découvrir bien d’autres victimes : 18 femmes avaient été identifiées sur des vidéos tournées à leur insu. La majorité de ces femmes, âgées de 35 à 45 ans, semblaient complètement groggy, subissant tout ce que le psychologue leur imposait dont des pratiques sexuelles plus extrêmes. Certaines étaient dans un tel état qu’elles restaient les yeux fermés.