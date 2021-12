Factures salées, camions russes et paradis fiscaux: l’enquête «Congo Hold-up» sur Philippe de Moerloose

Il est aux portes du top-100 des grandes fortunes belges. Il a bâti son empire d’abord en RD Congo, puis dans d’autres pays africains, avant de faire aujourd’hui son retour – fiscal et entrepreneurial – en Europe et en Belgique. L’enquête Congo Hold-up, dont « Le Soir » et « De Standaard » sont partenaires, s’est penchée plusieurs mois sur les affaires de Philippe de Moerloose (54 ans).

Notre enquête révèle en particulier les dessous des accords du Brabançon avec l’ex-gouvernement de Joseph Kabila. Ses sociétés, exportatrices notamment de Volvo et John Deere, ont distribué durant environ 10 ans pour plus de 740 millions de dollars d’engins de chantier, de machines agricoles et autres véhicules. Les documents que nous nous sommes procurés montrent des marges décrites comme « stratosphériques » par un initié, avec des prix multipliés jusqu’à fois sept entre le coût sortie d’usine et le prix de vente à la RDC.