Delhaize et Aldi rappellent plusieurs de leurs produits

Delhaize retire de la vente ses chipolatas de poulet et son burger de poulet nature et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de fragments de métal. Aldi retire également des produits à base de viande hachée de poulet à la demande de l’AFSCA. Chez Aldi il s’agit de chicken burgers.

Cela concerne les lots 211130024 et 2111300036 avec la date d’expiration 10/12/2021 qui ont été vendus entre le 3 et le 10 décembre.