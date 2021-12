Une possible détention en Australie

Si Julian Assange venait à être extradé vers les Etats-Unis, que risque-t-il ? Le fondateur de Wikileaks tombe sous le coup de 18 crimes fédéraux : il se voit essentiellement reprocher la divulgation en 2010 et 2011 de plus de 700.000 documents confidentiels relatifs aux guerres en Irak et en Afghanistan, ainsi qu’une foison de télégrammes diplomatiques non préalablement expurgés d’informations potentiellement dangereuses pour des sources confidentielles en zone de guerre ou dans des régimes autoritaires. Au regard de la loi contre l’espionnage de 1917, il pourrait être condamné à 175 ans de réclusion (les peines s’additionnant aux Etats-Unis).