Grand Baromètre: le PS décroche à Bruxelles mais redécolle en Wallonie D’après le Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-Het Laatste Nieuws-VTM, le parti socialiste fait le grand écart entre les deux Régions.

Paul Magnette est en position délicate alors que son parti s’envole en Wallonie et chute à Bruxelles. - Belga.

Par Eric Deffet , Véronique Lamquin et Pascal Lorent Publié le 10/12/2021 à 19:00 Temps de lecture: 3 min

A Bruxelles, le PS dégringole, puisqu’il n’est plus pointé qu’à la troisième place, loin derrière Ecolo et le MR. Surtout, les socialistes sont ex æquo avec le PTB. Une contre-performance de taille, qui ne profite à personne : Ecolo, Défi et le PTB affichent un score stable, le MR est en recul. A deux ans et demi des élections, il y a fort à parier que ce recul socialiste et cette bonne santé écologiste crisperont encore davantage la majorité régionale, déjà divisée, ces derniers mois, sur les dossiers des taxis, des signes convictionnels, et de l’abattage rituel. Les deux partis, même s’ils s’en défendent, n’ont en réalité pas cessé, depuis le scrutin de 2019, de se poser en rivaux pour le leadership bruxellois. Une bataille qui risque de s’intensifier, au fur et à mesure que la campagne électorale de 2024 se rapproche.

A noter que le CDH se hisse, dans ce Grand Baromètre, juste au-dessus du seuil électoral (mais faut-il rappeler que la marge d’erreur, pour Bruxelles, est de 4,5 ?). Au hit-parade des personnalités, Sophie Wilmès reprend la première place à Alexander De Croo, Paul Magnette complète le podium. Wallonie : MR et surtout PS s’envolent En Wallonie, deux des trois partis francophones participant au pouvoir au fédéral, mais aussi en Région et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, semblent avoir le vent en poupe. C’est le cas du MR qui passe de 20,3 à 22,3 % dans les intentions de vote, mais surtout du PS qui grimpe en flèche de 21,4 à 24,9 %, un score qui était déjà le sien en juin dernier. À lire aussi Grand Baromètre: un Wallon sur quatre en pince pour le PS En sièges, le résultat est plus mitigé : les libéraux en gagnent deux alors que les socialistes en perdent deux, sans doute en faveur du PTB qui en gagne trois par rapport au scrutin de mai 2019. Le PTB qui se maintient au-dessus de la barre des 18 % alors que le CDH, lui aussi dans l’opposition à tous les niveaux de pouvoir plonge sous la barre symbolique des 10 % d’intention de vote, avec 8 % à peine. Reste Ecolo, lui aussi associé à toutes les majorités, mais qui stagne et affiche même un recul au sud du pays : 15,5 % contre 16,7 lors de notre précédent sondage Du côté des personnalités les plus populaires, le trio de tête reste inchangé : Sophie Wilmès, Alexander De Croo et Paul Magnette. La Flandre en rouge et noir Plus que jamais, le Vlaams Belang caracole en tête des intentions de vote en cette fin d’année. Avec 24,5 %, il améliore son résultat de septembre de 0,9 point et de 5,8 points par rapport au scrutin de mai 2019. Une progression qui ne s’effectue pas au détriment de la N-VA, puisque les nationalistes enregistrent une légère hausse par rapport à la rentrée : 21,6 % (+0,4 point). Les troupes de De Wever restent toutefois en deçà de leur performance électorale de mai 2019, quand ils avaient capté 25,5 % des suffrages correctement exprimés. L’autre grand gagnant du dernier trimestre 2021, c’est Vooruit. Les socialistes flamands passent de 12,3 à 13,9 % en trois mois. Et la hausse est plus spectaculaire encore par rapport aux dernières élections, où ils avaient obtenu 10,8 %. Un succès que l’on peut attribuer à l’image positive de Frank Vandenbroucke. Au nord du pays, le ministre fédéral de la Santé recueille 51 % d’opinions favorables (+ 4 points), ainsi qu’à celle de son président, Conner Rousseau (51 %, +2), qui le talonne sur le podium.

À lire aussi Grand Baromètre: en Flandre la crise sanitaire profite au Belang et à Vooruit A l’inverse, l’Open VLD ne profite guère de la popularité d’Alexander De Croo. Même en perte de 5 points, le Premier ministre reste le chouchou des Flamands (56 %), alors que son parti ne recueille que 10,3 % d’intentions de vote (-1,1 point).