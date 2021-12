Olivier Doll: «Seraing et Anderlecht, deux équipes en quête de stabilité»

Seraing-Anderlecht, c’est un crève-cœur pour Olivier Doll, qui a vécu dix ans dans chaque club. L’ancien défenseur liégeois du Pairay et du parc Astrid se souvient. Et analyse l’évolution de ses anciennes couleurs.

Une gueule d’ange sur un corps de stoppeur intransigeant, prêt à activer toutes les ficelles du métier pour faire passer le message à son opposant direct. Trente ans après ses débuts comme footballeur professionnel, le consultant Olivier Doll (48 ans) n’a pas vraiment changé. Si les vérités sont distillées avec tact, le tacle reste sec lorsque les circonstances l’imposent. Quadruple champion de Belgique avec Anderlecht (1995, 2000, 2001, 2004), le natif d’Eben-Emael, aujourd’hui actif au service des Sports de la Province de Liège, à l’Avenir et sur Eleven, vivra une soirée bourrée d’émotions ce samedi. Seraing et Anderlecht, deux clubs au sein desquels il a passé près de la moitié de son existence, ne le laisseront jamais insensible. Entretien avec une force tranquille qui a toujours fait son petit bonhomme de chemin sans se prendre la tête. Et sans avoir l’air d’y toucher. A son image, ses fils perpétuent la tradition familiale à Aubel (U16) et à Eupen (U12).