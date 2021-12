Grand Baromètre: le PS dégringole à Bruxelles

Les socialistes ne sont pointés qu’en troisième place, ex aequo avec le PTB. Nettement derrière Ecolo et le MR.

La crise des taxis, dont vient de se sortir le gouvernement bruxellois, ne sera sans doute pas la dernière de la législature. C’est ce qui ressort… de notre Grand Baromètre, versant bruxellois. Le PS y est en effet pointé à un niveau historiquement bas : 15,1 % des intentions de vote, ce qui le place en troisième position, ex aequo avec le PTB. Si les socialistes tenteront de se rassurer en rappelant qu’ils sont souvent sous-estimés dans les sondages (par rapport aux résultats électoraux) et que les Bruxellois(es) ont été interrogé(e)s en plein cafouillage Uber, nul doute qu’à la Fédération bruxelloise, les chiffres serviront d’énième signal d’alarme et vaudront leur pesant de crispation politique.