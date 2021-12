Grève de la faim: «Ce qui serait inhumain, c’est d’être plus souple avec les anciens grévistes», selon Sammy Madhi

« Il n’y aura pas d’assouplissement de la politique de régularisation, qui est humaine et qui le restera », a assuré vendredi en commission de l’Intérieur de la Chambre le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

Sammy Mahdi, accompagné des directeurs respectifs de l’Office des Etrangers, Freddy Roosemont, et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, Dirk Van den Bulck, a été longuement interrogé sur la grève de la faim menée par 470 sans-papiers et qui a pris fin cet été.

Plusieurs dizaines d’entre eux, ayant vu leur demande de régularisation récemment refusée, s’estiment trahis par le gouvernement.