John-John Dohmen dévoile sa vérité: «A Rio, j’ai atteint le rêve de ma vie»

Durant deux ans, le Ittrois a rassemblé ses souvenirs, compilé ses anecdotes et trié ses émotions. Sa volonté : raconter son parcours et surtout mettre en perspective les obstacles et les sacrifices nécessaires pour décrocher le titre olympique, à Tokyo. Débarqué à 16 ans à peine en équipe nationale, personne n’aurait imaginé que ce jeune garçon frêle et réservé, aux bouclettes abondantes, réaliserait une carrière exemplaire sous le maillot des Red Lions (420 sélections). Dans son livre, Game Day, qui sort aux éditions Chronica le 15 décembre, il n’esquive aucun sujet et partage, avec une certaine pudeur, les épreuves qu’il a traversées comme sa maladie rare qui l’a éloigné des terrains ou le drame familial qui l’a touché avant les JO.

Dans l’introduction de « Game Day », vous dites « c’est mon histoire, ma vérité ». Pourquoi cette précaution ?