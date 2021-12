Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont terminé la semaine dans le rouge

Ceux-ci étaient emmenés par arGEN-X (262,30) et Galapagos (43,40) qui abandonnaient 3,10% et 2,13% devant Umicore (38,00), en baisse de 1,30%. KBC (74,76) était négative de 0,95% alors que Ageas (45,64) et AB InBev (51,04) gagnaient 0,46% et 0,16%. Aperam (43,58) et Melexis (102,20) cédaient 0,57% et 0,97%, GBL (97,18) reculant de 0,84%. Solvay (100,85) et UCB (99,68) ne concédaient plus que 0,35% et 0,16%, Sofina (432,00) et Elia (112,50) étant reparties de 0,23% et 0,18% à la hausse. Proximus (16,19) gagnait 0,59% tandis que Telenet (30,22) concédait 0,07%, Orange Belgium (19,50) et Bpost (7,20) perdant par ailleurs 0,51% et 0,35%.

Recticel (18,12) avait viré de 2,7% à la hausse, Agfa-Gevaert (3,71) et Shurgard (55,60) progressant de 3% et 2,4%, D'Ieteren (175,40) et EVS (20,90) de 0,7% et 2,2%. Asit (0,24) plongeait de 8,2% en compagnie de MDxHealth (0,91) et Celyad (4,14) qui chutaient de 5,4% et 2,6%, Nyxoah (16,92) et Bone Therapeutics (0,67) reculant de 2,7% et 2,6%, Advicenne (8,10) de 3,4%. Oxurion (2,00) et Acacia Pharma (1,28) étaient par contre positives de 4,3% et 3,7%.