Felice Mazzù avant Union-Malines: «Non, ce n’est pas notre bête noire!»

Battue déjà deux fois par les Malinois cette saison (et autrice d’une seule victoire lors des huit derniers affrontements entre les deux équipes depuis 2018), l’Union aura à cœur de vaincre le signe indien ce dimanche. « Mais je ne veux pas parler de bête noire car il y avait des circonstances en notre défaveur lors de ces deux matches-là », réagit le coach saint-gillois Felice Mazzù. « En championnat, il y a eu des émotions liées à ma situation personnelle (NDLR : sa maman était décédée quelques jours plus tôt). Et en coupe, on a fait des rotations avec des joueurs qui ont presté correctement mais qui avaient moins d’automatismes. Et puis, il ne faut pas oublier qu’on leur a donné à chaque fois un but qui nous a sortis du match. On aura dès lors à cœur de faire une grosse prestation et de montrer qu’on est capable de battre cet adversaire. »