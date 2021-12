Grand Baromètre: en Flandre la crise sanitaire profite au Belang et à Vooruit

Est-ce dans la tête, Docteur, ou dans les pieds ? Un peu des deux, sans doute, à en juger par l’état de l’opinion au nord du pays, reflété par notre dernier Baromètre. Le Vlaams Belang, très présent dans le mouvement des opposants aux mesures sanitaires, y progresse. La formation d’extrême droite arrive en tête des intentions de vote, avec 24,5 %.

Cette hausse (+1,2 %) ne constitue pas le plus inquiétant. En effet, depuis un an, le Belang oscille d’un sondage à l’autre en 23 et 26 %, dans un mouvement de yo-yo qui ne le ramène toutefois pas au pic de mars 2020, quand il avait obtenu 28 % de soutien. Ce qui l’est davantage, c’est sa présence ininterrompue aux avant-postes depuis septembre 2019.