Christian Burgess, une tête bien remplie au service de l’Union Saint-Gilloise

Arrivé à l’USG durant l’été 2020, le Britannique est rapidement devenu incontournable au cœur de l’arrière-garde unioniste. Le défenseur trentenaire vit ses plus belles années, lui qui possède également un diplôme en histoire et qui est un fervent défenseur de l’environnement.

Formé à Arsenal avec Jack Wilshere

C’est à Arsenal que tout a commencé pour le longiligne défenseur central. « C’est là-bas que j’ai été formé », se rappelle-t-il. « J’y ai appris le football et cela m’a modelé ma philosophie de jeu. J’évoluais avec de très bons joueurs comme Jack Wilshere, Luke Ayling (NDLR : qui joue aujourd’hui à Leeds) ou encore Emmanuel Frimpong (NDLR : le joueur ghanéen qui a mis un terme à sa carrière en 2019 à cause de blessures à répétition). Après quoi, j’ai quitté le club et me suis inscrit à l’université de Birmingham où je jouais avec l’équipe universitaire. »