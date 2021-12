Coronavirus: omicron, un nouveau chapitre dans la lutte contre l’épidémie

Des données préliminaires font état d’une plus grande transmissibilité de ce nouveau variant et d’une capacité à échapper aux anticorps générés par une infection ou deux doses de vaccin. Le booster devrait permettre de faire face, en partie. Omicron est appelé à devenir rapidement dominant, comme delta avant lui.

Quinze jours après sa détection en Afrique du Sud, le 24 novembre, où il s’est rapidement propagé – ce qui lui a valu dès le surlendemain d’être classé « variant préoccupant » par l’Organisation mondiale de la Santé –, omicron commence à révéler ce qu’il a sous le capot. Des tests en laboratoire doivent encore confirmer certaines présomptions préliminaires inquiétantes qui vont dans le sens d’une transmissibilité accrue et d’un possible échappement immunitaire. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et elles viennent à un moment de grande lassitude pour la société », résume le microbiologiste Emmanuel André (KULeuven), qui coordonne le système de surveillance génomique du coronavirus en Belgique. Sur Twitter, où il a détaillé ce vendredi les principales sources d’inquiétude concernant omicron, il a appelé à « ne pas tirer sur le messager » en précisant qu’il n’hésitera pas à partager aussi de bonnes nouvelles. Quand il y en aura…