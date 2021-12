Vincent Kompany heureux du retour de suspension de Benito Raman à Anderlecht: «Personne n’est aussi motivé que lui!»

Après son succès à Charleroi, sa qualification à Seraing et sa victoire face à Zulte Waregem, Anderlecht vivra-t-il samedi une quatrième soirée victorieuse d’affilée pour ses retrouvailles avec le Pairay dix jours après l’avoir quitté ?

Vincent Kompany l’espère, évidemment, mais il n’a pas oublié la qualification aux tirs au but face aux Métallos. Ni les trop nombreux buts encaissés ces dernières semaines. Tout le monde s’attend à ce que Harwood-Bellis retrouve sa place au sein de la défense mauve, mais il n’est pas exclu que Magallan soit confirmé pour la cinquième fois de rang en dépit de ses erreurs. « Je ne fonctionne pas avec un plan, nous avons encore cinq matches d’ici la fin de l’année et nous verrons », a réagi Kompany. « Je ne parle pas que de cette position (NDLR : celle de défenseur central). L’important est le match contre Seraing. Il y a plusieurs joueurs sur lesquels la presse a déjà fait une croix alors que ça ne correspond pas à la réalité selon moi. Taylor (Harwood-Bellis) a 19 ans et il s’agit d’un grand talent. Mais je ne le considère pas différemment que Zirkzee ou Verschaeren. Ils doivent tous recevoir du temps de jeu au bon moment. »

Toujours au rayon défensif, Kompany a confirmé qu’Hannes Delcroix sera prêt pour le début de l’année prochaine. Mais avant cela, il récupérera Benito Raman, de retour de suspension, dès ce week-end à Seraing. « Personne n’est aussi motivé que lui et j’espère qu’il sera décisif », a conclu le mentor des Bruxellois.