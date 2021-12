Proche-Orient: pourquoi Miss Univers peut vous aider à comprendre le conflit israélo-palestinien

La paix dans le monde. » Ce vœu pieux n’a jamais été aussi pertinent que pour Miss Univers 2021. Ce dimanche à Eilat, en Israël, des reines de beauté tenteront d’arracher la couronne de la plus belle femme de l’univers. Mais l’organisation du concours dans le pays crée des remous. Et, au passage, est une occasion de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien. Car oui, on peut faire de la géopolitique avec des concours de miss.

« Nos croyances, nos milieux et nos cultures sont différents. Mais tout le monde se rassemble et quand vous vous y trouvez, vous oubliez la politique, la religion… », estime Andrea Meza, Miss Univers 2020, pressée de se prononcer sur les polémiques par l’agence américaine Associated Press. N’en déplaise à la tenante du titre, ce concours (comme le note le spécialiste du monde arabe Jean-Pierre Filiu), est plus politique que jamais.