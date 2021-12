Grand Baromètre: Georges-Louis Bouchez en pointe à Bruxelles

Le président du MR entre dans le top 10, désormais dominé par Sophie Wilmès. A leurs côtés, six socialistes.

Le grand gagnant du hit-parade des personnalités politiques est sans conteste, à Bruxelles, Georges-Louis Bouchez. Le président du MR se classe en septième position, une progression de huit places, et un résultat plus en vue dans la capitale qu’en Wallonie. Deux autres bonds de popularité à épingler, mais en bas de classement cette fois : celles de Rajae Maouane, coprésidente bruxelloise des verts, et Ahmed Laaouej, président de la Fédération bruxelloise du PS.

Autre personnalité libérale en pointe, Sophie Wilmès, qui reprend la pole position à Alexander De Croo, deuxième, Paul Magnette complétant le podium. Le Top 10 bruxellois reste d’ailleurs très rouge, cinq socialistes francophones s’y maintiennent : outre le président du parti et Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Caroline Désir et Philppe Close. Frank Vandenbroucke vient encore renforcer la couleur dominante.