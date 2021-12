Le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps: «Je n’ai pas de regrets sur le retour de Benzema»

Invité sur le plateau de Rothen s’enflamme, le sélectionneur français Didier Deschamps a accepté de revenir sur deux événements largement commentés. Le retour de Benzema, d’abord. « Je n’ai pas de regrets sur le retour de Benzema. Je suis content et lui est content. Il a été performant. Il a lui aussi été déçu que cela se soit arrêté si tôt à l’EURO », a affirmé « DD ».

L’autre thème – pas forcément sans rapport avec le retour de KB9 diront certains – porte sur les tensions nées dans le groupe peu avant l’Euro 2021. Kylian Mbappé et Olivier Giroud s’étaient notamment lancé quelques piques, le second s’estimant parfois oublié sur la pelouse. Le sélectionneur a assuré à ce propos qu’il n’y avait pas eu le moindre « clash », tout au plus « une tension » gérée en à peine « 24 ou 48 heures. »