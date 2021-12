Une statistique rassurante pour les supporters du Standard: Luka Elsner est le seul à avoir gagné à l’Antwerp!

Parce que le Standard est en plein doute alors que l’Antwerp, face à qui il ne s’est jamais imposé depuis le retour du Great Old en 2017, s’érige comme l’équipe la plus performante à domicile avec 17 points engrangés sur 24 depuis le début de la compétition. Seul Courtrai, alors dirigé par… Luka Elsner, y avait fêté la victoire, le 1er août dernier, grâce à un but de Selemani tombé en fin de partie. Dans le contexte actuel, l’équipe liégeoise ne partira évidemment pas avec les faveurs du pronostic. Les zones d’ombre qui entourent la sélection de Luka Elsner sont en effet nombreuses. Si le technicien franco-slovène a confirmé le retour aux affaires d’Amallah, qui s’est entraîné toute la semaine en éprouvant de bonnes sensations après s’être débarrassé de douleurs à la crête iliaque, le forfait de Tapsoba est confirmé. L’ailier burkinabé, qui avait rechuté lors de sa montée au jeu face au Beerschot en 8e de finale de Coupe, n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Cimirot a de nouveau ressenti une gêne au mollet, tandis que Dragus a eu un début d’inflammation au genou qui l’a empêché de s’entraîner au cours des deux derniers jours. Elsner prendra ce samedi après-midi, à l’heure de la dernière séance de travail, une décision quant à une éventuelle sélection. Klauss a quant à lui raté les deux séances de jeudi, pour un état grippal, mais a effectué son retour sur la pelouse vendredi, tout comme Lestienne qui s’était occasionné une petite entorse lors du premier entraînement de la semaine.