Charleroi-Ostende: en manque d’appuis, Nicholson manque un face-à-face (direct, 0-0)

Après la démonstration au Standard reléguée au second plan médiatique (0-3), place à la confirmation pour les Carolos contre des Côtiers fort irréguliers durant ce premier tour de Pro League.

Le Sporting de Charleroi ouvre la seconde partie de sa saison le moral gonflé à bloc. Edward Still peut se montrer fier du bilan comptable - 29 points et une honorable quatrième place - et serein après la démonstration d’efficacité au Standard dimanche dernier (0-3). Il faut dire qu’en 139 jours, la progression des Carolos est incontestable. Place désormais à la phase de confirmation, face à des Côtiers sans doute avides de revanche après une défaite 0-3 au match aller.

Le terrain longtemps inspecté

Le stade du Mambourg n’a pas été épargné par les conditions météorologiques compliquées du début de soirée. L’arbitre, Monsieur Put, a longuement inspecté la pelouse, qu’il a finalement décrétée apte à accueillir les 22 acteurs. Les lignes du terrain - jugées insuffisamment visibles - ont longtemps placé la rencontre en sursis, mais le feu vert a finalement été donné une vingtaine de minutes avant le coup d’envoi.