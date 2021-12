Le Sporting de Charleroi remporte son duel enneigé face à Ostende en fin de rencontre (1-0, vidéo)

Charleroi, avec Still a sa tête, a dû renoncer le temps d’une soirée à ses principes de jeu. Et pour cause, la neige ne permettait rien d’autre qu’un football direct, intense, efficace. Sur ce dernier point, on a longtemps cru que le Sporting allait pêcher là où il avait excellé cinq jours plus tôt à Sclessin. Mais Loic Bessile a rassuré les fans à dix minutes du terme de la partie.

La première mi-temps a vu Nicholson galvauder plusieurs occasions, pas aidé par les conditions de jeu toujours plus compliquées au fil des minutes. Le Jamaïcain a aussi inscrit un but, annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres. En face, Thierry Ambrose a aussi enflammé la surface zébrée, sans parvenir à prendre la bonne décision dans le dernier geste.