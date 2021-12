Seraing-Anderlecht: la pelouse au centre de toutes les attentions

Il y a dix jours, c’est sur une pelouse du Pairay chaotique qu’Anderlecht s’était qualifié pour les quarts de finale de la coupe de Belgique. Après 120 minutes et au terme d’une séance de tirs au but clôturée avec succès par Amir Murillo.

Face à de très séduisants Sérésiens, les Mauves n’avaient pas uniquement invoqué l’état du terrain pour expliquer leur prestation laborieuse, mais ils n’en avaient pas moins lancé un appel dans la perspective des retrouvailles programmées ce samedi en championnat. « Le terrain n’a favorisé ni notre football, ni celui de Seraing, également tourné vers l’offensive et la circulation du ballon », avait commenté Vincent Kompany. « J’en ai parlé avec les responsables de Seraing et ils m’ont promis de faire quelque chose. »

Les Métallos ont tenu parole et se sont activés ces derniers jours. Après avoir réensemencé l’aire de jeu, le jardinier l’a soignée avec un engrais « spécial hiver » avant de tondre et de passer le rouleau. Seraing a également fait appel à une équipe de jardiniers spécialisés qui seront à pied d’œuvre durant la mi-temps ce samedi. Mais tous ces efforts seront-ils récompensés ? Les intempéries des dernières heures pourraient, à nouveau, rendre le vert pré de la Boverie très inconfortable au second acte. « C’est surtout au niveau mental que cela se joue », estime Vincent Kompany. « Nous devrons y être attentifs et rester concentrés mais cela ne pourra en aucun cas servir d’excuse. Nous avons tous grandi sur des terrains qui n’étaient pas parfaits et c’est sur ces terrains-là que nous avons appris à aimer le foot. »