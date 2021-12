Mariam Alard, la nouvelle présentatrice du JT de la RTBF fait ses premiers pas (vidéo)

A partir de ce 10 décembre, le JT de la RTBF compte un nouveau visage parmi les présentateurs. Mariam Alard assure dorénavant la présentation des journaux télévisés du week-end, en alternance avec Laurent Mathieu. Un fauteuil était vacant depuis que Julie Morelle avait quitté cette fonction en juillet dernier.

« Ses qualités professionnelles, combinées avec sa force tranquille et sa façon d’aborder le monde d’aujourd’hui font d’elle une personnalité fédératrice », indique la RTBF au sujet de la jeune journaliste. « Elle est issue des médias digitaux et a toutes les compétences pour garantir la qualité de l’information, en alliant la ligne éditoriale de l’info RTBF et les codes des nouvelles générations. »