Les images de la neige à la Bruxelles

Ce soir, on peut encore s’attendre à des précipitations de neige en Ardenne. Cette nuit, le temps deviendra graduellement plus sec avec quelques éclaircies sur l’ouest du pays alors que ces précipitations seront encore présentes du centre à l’est avec une possible accumulation de neige de quelques centimètres en Ardenne. En cours de nuit, les nuages bas pourront réduire la visibilité en Ardenne. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes, autour de +3 degrés dans le centre et autour de +6 degrés à la côte. Vent faible à modéré de nord-ouest, dans un premier temps, encore fort à la côte avec des rafales jusque 70 km/h.