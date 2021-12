La star des Monkees, Michael Nesmith, décède à l’âge de 78 ans

C’est avec une immense tristesse que nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin chez lui, entouré de sa famille, paisiblement et de causes naturelles », a déclaré sa famille dans un communiqué, citant le magazine Rolling Stone. Nesmith a écrit plusieurs chansons pour The Monkees, notamment « The girl I knew somewhere », « Mary, Mary », « Listen to the band », « Tapioca tundra » et « You just may be the one ».

Les Monkees, également connus pour des tubes comme « I’m a believer », ont été constitués à l’origine par des producteurs de télévision pour une série télévisée du même nom, et pour cette raison, ils n’ont souvent pas été pris trop au sérieux. Leur musique a pu être entendue dans la série, mais a également été publiée sur disque.