Christophe Coppens: «Il n’y a pas un endroit où je me sens plus à l’aise qu’à l’opéra»

L’opéra est pour moi l’art le plus complet. » Derrière une apparente discrétion, le Belge Christophe Coppens est un artiste multiple, qui a construit en une petite trentaine d’années une carrière riche et multiple. Après des études au Conservatoire de Bruxelles, il commence par faire quelques mises en scène, en s’occupant aussi des décors et des costumes. C’est ça qui le mène à ce qu’il appelle en souriant un « petit détour » par le monde de la mode. Pendant près de 25 ans, il deviendra un styliste accompli, notamment fournisseur officiel des chapeaux du Palais royal, travaillant aussi avec Rihanna, Grace Jones, Beth Ditto ou Róisín Murphy. En 2017, il effectue un retour aux sources en mettant en scène La Petite Renarde rusée de Janáček, son premier opéra à La Monnaie, sous l’impulsion de Peter De Caluwe qui a su sentir son envie de retrouver la scène.