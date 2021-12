Au Standard, Luka Elsner veut enclencher le «mode commando»

Une semaine après la claque prise contre le SC Charleroi, le Standard doit relever un défi : montrer dimanche qu’il a les capacités de changer son état d’esprit et d’éradiquer cette faiblesse mentale qui semble ancrée dans les habitudes du noyau.

Nul besoin de tourner autour du pot : le Standard ne part pas avec les faveurs du pronostic ce dimanche à l’Antwerp. Le sentiment était déjà palpable avant le choc wallon et le scénario de Sclessin n’a fait que renforcer cette impression.

Annoncé malade et en perdition, le club liégeois est-il en mesure de redresser la tête où on ne l’attend pas ?

« Je suis le premier à croire qu’on peut livrer un bon match et créer la surprise », clame Luka Elsner. « Prendre un point ? On y va avec une envie encore plus forte puisqu’on a perdu le choc wallon qu’on voulait gagner », affirme de son côté Noë Dussenne.

Un discours officiel sans doute inspiré par la volonté du coach rouche d’aller aux racines du mal (du moins sportif) qui paralyse son noyau, au prix d’une remise en question ou d’un « reset » pour utiliser un terme informatique.