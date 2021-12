Bruxelles: le gouvernement cherche à accroître la pratique du vélo chez les plus précarisés

Retraitée installée à Watermael-Boitsfort, Christiane doit vivre avec un revenu très faible. Comme d’autres habitants de la capitale, elle doit compter ses sous. Un deux-roues constitue un luxe quasi accessible. Jusqu’il y a peu, cette Bruxelloise n’avait plus pédalé depuis 17 ans. Jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’un vélo en leasing dans le cadre du projet « Vélo solidaire ». Lancée en décembre 2020 par la Région, l’initiative vise à encourager la pratique de la bicyclette auprès des habitants plus précarisés. « Je n’en avais plus fait depuis 17 ans. Cela coûte cher et je n’en ai pas les moyens. On a même eu une formation quand on a reçu le vélo. C’était vraiment très très chouette », explique Christiane. La Boitsfortoise fait partie des 400 bénéficiaires du projet en 2021. Jeudi dernier, l’exécutif bruxellois a validé l’octroi d’une subvention de 440.000 euros pour poursuivre celui-ci en 2022. Et même l’amplifier. Le nouveau crédit constitue en effet presque le double de celui de 2021.