Hamilton – Verstappen: duel au soleil couchant

En Formule 1, chaque détail compte. Et alors que le Formula One Circus aborde la 22e et dernière étape de la saison la plus longue de son histoire, ce week-end à Abu Dhabi, la tension est à son comble. On le voit, on le sent, les esprits et les corps sont fatigués, mais personne ne s’autorise à ne pas être, ne fût-ce qu’un instant, au maximum de ses capacités.

Pour arriver au départ de ce dernier Grand Prix sur un strict pied d’égalité au plan comptable, Lewis Hamilton (36 ans) et Max Verstappen (24) n’ont pas pris le temps de flâner en route. À quatre reprises, ils se sont échangé le leadership. Par deux fois, le Néerlandais a semblé prendre un avantage définitif sur le Britannique. Mais chaque fois, celui-ci est revenu. Jusqu’à sa hauteur.