À Pékin, les Belges seront quatre… au minimum

La phrase est d’Armand Marchant et vaut son pesant de cacahuètes. « Quand Sam (Maes) et moi sommes arrivés sur le circuit, la Belgique, en ski alpin, c’était comme la Jamaïque en bobsleigh. On nous prenait pour des Rasta Rockett ! Maintenant, on sent le respect tant pour l’un que pour l’autre et pour notre pays. »

Karen Persyn, la directrice technique de la Fédération francophone belge de ski (FFBS), qui a mis quatre heures, ce vendredi, pour boucler les derniers 60 kilomètres de son voyage depuis la Belgique tant la neige tombait en abondance, ne dit pas autre chose.

« L’évolution de nos skieurs est effectivement très grande », avoue-t-elle. « Il y a quelques années, on n’aurait jamais imaginé qu’on “rentrerait” régulièrement dans les points en Coupe du monde. Maintenant, il y en a deux qui y arrivent… et deux qui s’en approchent. Derrière Armand et Sam, il y a Dries Van den Broecke et Tom Verbeke qui frappent à la porte. »