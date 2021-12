Bessilé sort Charleroi de l’ornière

Le Sporting de Charleroi peut pousser un grand ouf de soulagement. Malmené davantage par le terrain que par son opposant du soir qui a tout de même touché le poteau à 0-0, le matricule 22 a pu compter sur un but tardif de Bessilé pour s’offrir méritoirement trois points et mettre la pression sur le FC Bruges et l’Antwerp, qui joueront ce dimanche. « Je suis soulagé et fier », affirmait d’ailleurs Edward Still après la partie.