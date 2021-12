L’hôpital de Herstal rouvre son service d’urgence, sous la pression des sanctions

L’hôpital avait indiqué récemment que le service des urgences serait fermé, et ce jusqu’à lundi.

L’hôpital avait précédemment indiqué que le service des urgences resterait fermé jusqu’à lundi, en raison d’un manque de personnel et de la fatigue du personnel. En fin de journée, l’hôpital avait reçu une lettre de l’inspecteur sanitaire lui ordonnant de rouvrir le service. Le non-respect de cette obligation entraînerait un rapport, à la suite duquel des sanctions telles que des amendes et/ou des peines d’emprisonnement pour la direction générale, la direction médicale, la direction des soins infirmiers et l’infirmière en chef du service des urgences seraient menacées, a indiqué l’hôpital.

Samedi à 8 heures, le service des urgences rouvrira quand même ses portes. « Mais même si nous rouvrons le service des urgences, nous n’avons plus de personnel. Nous allons vers une autre opération. Nous allons compenser la réouverture du service des urgences par la fermeture de lits et d’unités de soins, les autres patients ne recevant plus les soins appropriés », a déclaré un porte-parole de l’hôpital. En imposant la réouverture du département, le problème se déplace simplement, dit le porte-parole.