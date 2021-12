Tant jouent les politiques au yo-yo qu’à la fin ils se brisent. La tendance qu’ont certaines actrices, certains acteurs politiques à dire la même chose et son contraire sur un certain nombre de sujets à quelques mois, et parfois jours de distance, plombe leur crédibilité. Et ruine la confiance du citoyen.

Le « yo-yo » ? Ce jeudi, Vooruit ciblait le ministre-président de la Région flamande, rebaptisé « jojo Jan » pour ses sorties constamment contradictoires sur la gestion du covid.

Le même mal a un instant touché le PS sur la vaccination obligatoire des soignants puis les taxis. Mais cette semaine, ce sont les libéraux francophones qui ont dérapé sur la « fiscalité juste ». La tactique électorale a sérieusement nui à la lisibilité du parti qui s’est tiré un obus dans le pied, causant une crise puis concluant un rabibochage dignes d’une pièce de théâtre.